Paulínia cancela multas de radar por avanço de sinal

O prefeito de Paulínia, Danilo Barros (PL), anunciou na noite deste domingo (8) o cancelamento de todas as multas aplicadas por radares fixos por avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, no período entre 8 de abril e 31 de maio. A medida foi adotada após a identificação de inconsistências nos semáforos e nos equipamentos de fiscalização eletrônica da cidade.

“Após análise criteriosa do Jurídico e da Secretaria de Transportes, a Prefeitura de Paulínia está anulando todas as multas feitas por radares relacionadas ao avanço do semáforo vermelho e parada na faixa de pedestres”, declarou o prefeito.

Segundo ele, o cancelamento será automático e os motoristas não precisarão recorrer nem comparecer à Prefeitura. Um novo estudo técnico está em andamento para reavaliar os locais, a quantidade e o funcionamento dos radares, cujo contrato atual vence em agosto.