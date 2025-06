Sobe para 32 o número de bairros em alerta contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas promove, nesta sexta-feira (6), o 10º Mutirão Municipal de combate à dengue e outras arboviroses, com visita a oito bairros das regiões sudoeste e oeste da cidade. A ação ocorre das 8h às 17h e envolve 150 profissionais, entre agentes de saúde, trabalhadores públicos e membros do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses.

O mutirão abrange o Parque Residencial Vila União, Jardim Santa Lúcia, Jardim Yeda, Vila Palácios, Núcleo Residencial 2 de Julho, Jardim Bordon, Jardim Márcia e Jardim Novo Campos Elíseos. As equipes terão apoio de um drone para identificar criadouros do mosquito Aedes aegypti, especialmente em áreas desocupadas ou abandonadas. O ponto de encontro da ação será o Centro de Referência da Juventude, no Parque Vila União.

Além da mobilização de campo, a Secretaria de Saúde atualizou o boletim semanal e elevou para 32 o número de bairros em alerta, cinco a mais do que na semana passada. O alerta reforça a necessidade de ações intensificadas em áreas com maior incidência de criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.