Chefs Campinas celebra sabores e diversidade neste domingo

A 12ª edição do festival gastronômico Chefs Campinas será realizada neste domingo, dia 13 de julho, na Praça Carlos Gomes, no Centro da cidade, reunindo 21 restaurantes e 10 cervejarias artesanais da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O evento marca a véspera do aniversário de 251 anos de Campinas com uma programação que combina gastronomia acessível, música, cultura e sustentabilidade, tudo com entrada gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o tema "Campinas, cidade cosmopolita, aberta para o mundo", o festival será realizado das 10h às 17h. Os menus terão valores de até R$ 60, com opções que vão da cozinha brasileira à internacional, refletindo a diversidade de culturas e tradições presentes na metrópole.

Além da oferta gastronômica, o público poderá experimentar rótulos artesanais das cervejarias Tábuas, Gravetos, Landel, Cervejaria Campinas, Pangea, Seo Carneiro, Daoravida, Kalango, St. Kitts e GBK Barossa, todas associadas ao Polo Cervejeiro da RMC. A ação reafirma o compromisso do setor com a produção local e com práticas sustentáveis, como o uso de copos reutilizáveis e a redução de resíduos.