Polícia desarticula 'Casa Bomba' e prende uma pessoa em Mogi

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada (DISE), desmantelou na quinta-feira (10) um ponto de tráfico de drogas conhecido como Casa Bomba, localizado na Zona Norte da cidade. O local era utilizado para o armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes.

As investigações começaram após trabalhos de inteligência e monitoramento. Durante uma ação policial, os agentes flagraram Leandro Henrique Umbelino Custódio saindo do imóvel. Ao ser abordado, o autuado confirmou a presença de drogas no local.

Os policiais encontraram no local ais de 300 porções de drogas, meio quilo de entorpecentes, além de insumos e materiais usados para o preparo e embalagem. Leandro foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas e encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.