Novos semáforos serão ativados no DIC IV a partir desta quinta

A partir das 10h desta quinta-feira (5), a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) ativa novos semáforos no cruzamento da Avenida Pastor João Prata Vieira com a Rua Maria Dolores, na região do DIC IV e do Parque Vista Alegre. A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária e organizar os fluxos de veículos e pedestres.

Os equipamentos contam com focos dedicados à travessia de pedestres, que poderão ser acionados por botoeiras. A nova sinalização vai beneficiar quem se desloca pelas avenidas Pastor João Prata Vieira, Carmem de Angelis Nicoletti, Rua Maria Dolores e também pelas vias de acesso ao DIC V e à Avenida Emilly Cristienne Giovanini.

A região é movimentada por estabelecimentos comerciais, núcleos residenciais e instituições de ensino, como a Escola Estadual Dr. Eneas Cezar Ferreira e o CEI Nave Mãe Senador João Medeiros Calmon. Além disso, diversas linhas de ônibus passam pelo local, como 103, 117, 120, 135, 180 e 196, ampliando a circulação diária de pedestres e veículos.