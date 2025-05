Cruzeiro vence e Vôlei Renata fica com vice da Superliga 2025

O Vôlei Renata encerrou sua participação na temporada 2024/25 da Superliga Masculina com mais uma campanha marcante, mas ficou novamente com o vice-campeonato. Na decisão realizada neste domingo, 4, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a equipe campineira saiu na frente, mas acabou superada pelo Sada Cruzeiro por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 23/25, 23/25 e 21/25.

Diante de mais de 10 mil torcedores, o time de Campinas começou com intensidade e dominou o primeiro set, impondo seu ritmo e fechando com tranquilidade. No entanto, a experiência do adversário pesou nos momentos decisivos seguintes.

A equipe mineira, que já havia sido eliminada pelo Vôlei Renata nas quartas de final da última edição, devolveu o revés e conquistou seu nono título da Superliga — todos alcançados desde a temporada 2011/12.