Ladrão é preso escondido sob balcão após tentar roubar loja

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar um estabelecimento comercial em Hortolândia e tentar se esconder sob o balcão da loja. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (25) e foi registrado no plantão policial da cidade.

De acordo com a PM, os policiais do 48° BPMI foram acionados pela proprietária do comércio, que relatou uma invasão. Com as chaves fornecidas pela vítima, os agentes entraram no imóvel e iniciaram as buscas.

O suspeito foi localizado no interior do estabelecimento, escondido sob o balcão, com uma sacola contendo diversas panelas e um ventilador. Ele foi abordado, revistado e recebeu voz de prisão no local.