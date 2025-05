Valinhos transforma antigo clube da Rigesa em espaço público

A operação envolveu a troca de oito áreas institucionais de bairros como Santo Antônio, Bosque da Mata e Vale das Uvas , avaliadas em cerca de R$ 37,4 milhões. O imóvel da Rigesa, com quase 14 mil m² de área total, foi estimado em R$ 38,2 milhões. A diferença de valor foi renunciada pela empresa em benefício do município , tornando a transação ainda mais vantajosa para a cidade.

O espaço possui estrutura completa com campo de futebol, quadras, piscinas e áreas de convivência , e será reativado para sediar escolinhas esportivas, campeonatos, treinamentos e parte da administração pública. “ A Rigesa agora é nossa. É da população. É uma conquista enorme para Valinhos, tanto do ponto de vista histórico, quanto estratégico ”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Valinhos oficializou a incorporação do antigo clube da ADC Rigesa ao patrimônio público do município, sem custo direto, por meio de uma permuta com áreas institucionais . O imóvel, um dos mais simbólicos da cidade, passará a funcionar como centro de lazer, esporte e serviços da Secretaria de Esportes , após aprovação da Câmara e sanção da lei pelo prefeito Franklin Duarte de Lima.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, André Barduchi, as áreas permutadas estavam ociosas e geravam custos com manutenção, sem retorno à população. “Com a permuta, a Prefeitura transforma espaços improdutivos em um equipamento de valor histórico e social para a cidade”, destacou.

Mesmo com a troca, a área do Campo do Inamps continuará sendo usada pela Prefeitura em regime de comodato, até eventual uso da empresa proprietária.

Após a formalização legal e assinatura do contrato, o espaço passará por melhorias e deve ser reinaugurado ainda em maio, como novo centro esportivo e comunitário de Valinhos.