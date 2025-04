'Onda Verde' entra em operação na John Boyd Dunlop

A Avenida John Boyd Dunlop, um dos principais corredores viários de Campinas, passou a operar com o sistema “Onda Verde”, que sincroniza 57 semáforos ao longo da via. A medida visa reduzir o tempo de deslocamento entre os bairros da região Noroeste e o Centro da cidade, respondendo a queixas recorrentes sobre o excesso de paradas nos sinais.

Com a nova programação, válida entre 5h30 e 23h de segunda a sábado (e das 6h30 às 23h aos domingos), a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) registrou uma redução média de 13% no tempo de viagem no sentido Centro-bairro e 11% no sentido contrário. A lógica é simples: motoristas que respeitarem o limite de velocidade de 50 km/h conseguem cruzar a via com menos interrupções. Quem excede esse limite, segundo a Emdec, encontrará os semáforos fechados.

Além do ganho de tempo, o sistema também pode diminuir a emissão de poluentes, ao reduzir freadas e arrancadas bruscas. No entanto, técnicos apontam que a eficiência da “Onda Verde” depende de fluxo constante e sem congestionamentos, algo nem sempre possível na movimentada JBD.