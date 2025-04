Vereadores aprovam comissão que pode cassar Vini Oliveira

A Câmara Municipal de Campinas aprovou, na sessão desta quarta-feira (23), a abertura de uma Comissão Processante (CP) para investigar o vereador Vini Oliveira (Cidadania). A decisão foi tomada após votação em plenário, que contou com 23 votos favoráveis e 9 contrários à admissibilidade da denúncia apresentada pela médica Daiane Copercini, da rede municipal de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a aprovação, foi formada uma comissão composta por três vereadores - presidente Mariana Conti, do PSOL; relator Nelson Hosrri, do PSD; membro, Nick Schneider, do PL - sorteados entre os parlamentares da Casa. O grupo será responsável por analisar as acusações e conduzir o processo, que pode resultar até na cassação do mandato do parlamentar.