Francisco defendeu projeto contra fome em Campinas

A Cozinha Solidária São Marcos, localizada no Jardim São Marcos, em Campinas, se tornou uma referência mundial de combate à fome e promoção da dignidade. Em 2022, o projeto foi citado como exemplo a ser seguido pelo Papa Francisco, em uma mensagem em vídeo enviada ao padre Antônio Rodrigues Alves, idealizador da iniciativa.

Criada em parceria com a Paróquia São Marcos, o Acampamento Marielle Vive (MST) e o Núcleo Campinas da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, a cozinha começou pequena, com cerca de 200 refeições diárias, e hoje entrega 600 refeições completas de segunda a sexta-feira, com arroz, feijão, verduras, proteína e frutas.

A proposta vai além da doação de comida. “Nosso coletivo olha para a transformação e conscientização socioambiental da sociedade, pautadas no conceito da nova economia, cunhada pelo Papa Francisco, que passa pela solidariedade que coloca a pessoa como protagonista e não o capital”, explica o padre Antônio.