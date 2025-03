Pedestre despreza passarela e morre atropelado por moto na SP-340

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta e provocar o tombamento do veículo no início da tarde desta sexta-feira (21), na altura do km 170 da Rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, sentido sul.

Segundo o relatório da concessionária Renovias, o homem tentou atravessar a pista sem utilizar a passarela existente no local, sendo atingido por uma motocicleta que trafegava na faixa 1. Com o impacto, o condutor da moto e um passageiro caíram na pista e sofreram ferimentos leves. Ambos foram socorridos pelo SAMU.

A vítima fatal, o pedestre, morreu no local. O corpo permaneceu no canteiro central até a chegada da perícia. O nome da vítima não foi divulgado.

A Polícia Militar Rodoviária, a perícia técnica e equipes da Renovias atuaram no atendimento à ocorrência. A faixa 1 da rodovia chegou a ser interditada por 50 minutos. O trânsito fluiu normalmente após o desbloqueio.