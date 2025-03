Julgamento de Bolsonaro será transmitido nesta terça; entenda

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a analisar, nesta terça-feira (25), a partir das 9h30, se o ex-presidente Jair Bolsonaro será transformado em réu na ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O julgamento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do STF e da TV Justiça no YouTube. Estão previstas três sessões: duas na terça-feira (às 9h30 e 14h) e outra na quarta-feira (26), às 9h30.

A 1ª Turma é composta pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

A denúncia da PGR também envolve outros sete acusados, todos suspeitos de participação no chamado “núcleo 1” — grupo central da tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022, movimento que culminou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Os crimes apontados incluem:

Tentativa de golpe de Estado

Atentado contra o Estado Democrático de Direito

Formação de organização criminosa armada

Dano qualificado

Grave ameaça ao patrimônio da União e a bens tombados

A sessão marca um novo capítulo no desdobramento jurídico dos eventos que abalaram a democracia brasileira no início de 2023.