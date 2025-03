Adolescente é baleada no rosto em tentativa de feminicídio

Uma adolescente de 17 anos foi baleada no rosto durante uma tentativa de feminicídio registrada na noite de domingo (23), no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. O crime ocorreu por volta das 23h40, quando a jovem estava em uma praça na Rua Madre Eduarda Shafers. Segundo testemunhas, um homem se aproximou em uma motocicleta e efetuou o disparo.

O disparo causou ferimento grave, levando ao seu encaminhamento imediato à UTI do Hospital da PUC-Campinas. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio, e o autor do disparo ainda não foi identificado, porém um ex-companheiro é considerado suspeito.

Moradores que estavam no local prestaram os primeiros socorros e informaram que o suspeito fugiu em alta velocidade em uma moto modelo CG 160, preta. A Guarda Municipal foi acionada após relatos de um tumulto na praça e chegou ao local pouco depois do ocorrido.

Durante a apuração inicial, familiares da vítima relataram que Lívia havia se separado recentemente de um rapaz identificado, com quem dividia uma residência no Jardim Novo Campos Elíseos. A mãe da jovem afirmou conhecer a localização da família do ex-companheiro e se prontificou a auxiliar a equipe de investigação.

No endereço fornecido, foram encontradas duas casas abertas, onde a Polícia Civil localizou fotos do casal e um celular danificado, possivelmente pertencente à vítima. O conteúdo foi apreendido para análise. A motivação do crime ainda é investigada.

O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas.