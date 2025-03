Sexta amanhece com céu claro e tempo se mantém firme na RMC

A sexta-feira (21) amanheceu com céu limpo, poucas nuvens e temperaturas na casa dos 16°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A previsão indica que o tempo deve permanecer estável, com baixa probabilidade de chuva isolada ao longo do dia.

A passagem de um sistema frontal influenciou a queda das temperaturas nas primeiras horas da manhã. Em Campinas, a mínima registrada foi de 16°C, enquanto a máxima deve atingir os 29°C no período da tarde.

As tradicionais pancadas de chuva no fim do dia podem retornar no sábado (22), mas a probabilidade ainda é baixa, segundo os meteorologistas.