Esquadrilha da Fumaça faz show aéreo pelos 154 anos de Monte Mor

A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB), se apresentará em Monte Mor neste sábado (22), às 14h, como parte das comemorações dos 154 anos da cidade. O espetáculo acontecerá no Mirante do Pôr do Sol, no Parque Central Park, em frente à caixa d’água da Sabesp.

O show aéreo terá duração aproximada de 25 minutos, trazendo manobras acrobáticas impressionantes. Além disso, o evento contará com um desfile cívico e outras atrações gratuitas para o público.

"A apresentação promete ser um momento inesquecível, trazendo uma experiência única para os moradores e visitantes", destacou a Prefeitura de Monte Mor.

A comemoração é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e é aberta ao público.

Serviço