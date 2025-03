Flávio Paradella: Dengue em descontrole revive o pesadelo

Neno sempre teve um jeito turrão, mas com um amor peculiar, daqueles que se manifestam nos pequenos gestos, nas rotinas que viram tradição. Ele fez parte de uma infância que guardo com carinho: esperar até a madrugada para assistir qualquer filme ou série ao seu lado, os sábados de passeio e manutenção no velho Fusca, e os domingos embalados por LPs de Roberto Carlos no potente receiver.

O tempo passa, mas certas memórias ficam para sempre. Vá em paz, Tio Neno.