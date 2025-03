Avenida Iguatemi terá bloqueio total por três meses para obras

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) interditará um sentido da Avenida Iguatemi, no trecho entre o retorno do Shopping Iguatemi e a subestação Paineiras da CPFL, a partir da próxima segunda-feira (17), às 9h. O bloqueio será total e ininterrupto por 90 dias, devido à implantação de dutos de drenagem e pavimentação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Para minimizar os impactos no trânsito, a Emdec definiu um desvio para motoristas e transporte coletivo. O trajeto alternativo seguirá pela alça de retorno da Avenida Iguatemi (sentido Centro–Bairro), passando pela Avenida Rotary até a Avenida José Bonifácio, onde o trajeto original será retomado.

Seis linhas de ônibus terão alteração no percurso e deixarão de atender um ponto de parada no trecho interditado. As linhas afetadas são:

211 (Terminal Campo Grande / Shopping Iguatemi)

(Terminal Campo Grande / Shopping Iguatemi) 249 (Jardim Flamboyant / Parque dos Eucaliptos)



(Jardim Flamboyant / Parque dos Eucaliptos) 260 (Nova Aparecida / Shopping Iguatemi)

(Nova Aparecida / Shopping Iguatemi) 338 (Terminal Barão Geraldo / Shopping Iguatemi)

(Terminal Barão Geraldo / Shopping Iguatemi) 381 (Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi)

(Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi) 383 (Leroy Merlin via Planalto)

A obra é de responsabilidade da Construtora Garcia, em parceria com o Shopping Iguatemi. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas e monitorar o trânsito. Faixas informativas foram instaladas na região para alertar sobre a interdição.

A Emdec recomenda que os condutores evitem o trecho sempre que possível e utilizem rotas alternativas para reduzir impactos no fluxo viário.