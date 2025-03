Quadrilha bloqueia retorno da D. Pedro e sequestra motorista

Uma quadrilha foi presa em flagrante na noite de domingo (16) após realizar um sequestro-relâmpago nas proximidades do Shopping Iguatemi, em Campinas. O grupo, formado por quatro criminosos, bloqueou um retorno da Rodovia Dom Pedro I com cones e cavaletes, obrigando motoristas a parar sob ameaça de arma de fogo.

Entre as vítimas, uma mulher foi levada pelos criminosos dentro de seu veículo, um BYD Dolphin preto. Ela foi forçada a realizar transferências via PIX e compras no cartão de crédito, além de ter R$ 500 em dinheiro roubados. Os demais ocupantes do carro foram deixados na rodovia.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas na região do Campo Belo, local conhecido por ser destino frequente de vítimas desse tipo de crime. O veículo foi localizado na Via Miguel Melhado, mas ao tentar abordar os suspeitos, a polícia precisou iniciar uma perseguição. O carro foi abandonado no Jardim São Domingos, e os criminosos tentaram fugir a pé. A vítima foi encontrada dentro do automóvel e resgatada sem ferimentos.

Prisão e apreensão

Três suspeitos foram capturados, entre eles um adolescente de 15 anos. Um terceiro envolvido portava uma pistola calibre .32 com dois cartuchos intactos e também foi preso. O quarto criminoso conseguiu fugir e segue foragido.

Na delegacia, as vítimas reconheceram os suspeitos. Com a quadrilha, a polícia apreendeu um celular, uma maquininha de cartão bancário, a arma utilizada no crime e uma aliança roubada, que estava em posse do menor de idade.

A investigação apontou que um dos presos estava em saída temporária do sistema prisional. Diante disso, o delegado responsável determinou a prisão preventiva de João Vítor e Gabriel, enquanto o adolescente foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória de Campinas.

A Polícia Civil continua as buscas para encontrar o quarto integrante da quadrilha. O veículo e os pertences das vítimas foram recuperados, mas o dinheiro levado pelos criminosos não foi localizado.