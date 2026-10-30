Um homem de cerca de 30 anos, suspeito de ter fugido de uma abordagem policial em Avaré, morreu na tarde desta sexta-feira (30), em Botucatu, depois de uma perseguição e de uma troca de tiros com a Guarda Civil Municipal (GCM). As informações são preliminares, passadas pela GCM e pela polícia ao repoórter Flávio Fogueral da Criativa FM e do Notícias Botucatu.
Segundo o relato, a ocorrência começou em Avaré, quando o suspeito, em um SUV Tiggo, não obedeceu à ordem de parada e avançou contra policiais em um bloqueio. A perseguição seguiu por alguns quilômetros pela Rodovia João Melão. Ele chegou à Rodovia Castelo Branco e veio para Botucatu.
Na entrada da cidade, o carro foi flagrado por uma das câmeras da Muralha Virtual, e viaturas da GCM iniciaram a perseguição pelas ruas. O suspeito, de acordo com a guarda, trafegou pela contramão em algumas vias. Na Rua Frederico Petri, houve uma colisão da viatura da GCM com outros veículos. Guardas e motoristas tiveram escoriações e, segundo as informações preliminares, passam bem.
O homem fugiu pela região do Cohab 1 e entrou na Rodovia Marechal Rondon, na área da Cascata da Marta, do Parque Cachoeira da Marta, onde teria tentado se esconder. Uma viatura que já aguardava na saída da cidade passou a acompanhá-lo. De acordo com a GCM, o suspeito sacou uma arma e atirou contra a viatura, que revidou. Alguns tiros atingiram o carro e o próprio homem.
O veículo saiu da rodovia no quilômetro 252, a pouco mais de um quilômetro da saída da Cascata da Marta, no sentido da descida da Serra. Perdeu o controle, bateu em uma árvore e caiu em um buraco. O suspeito morreu no local.
Segundo as informações preliminares, ele tinha passagens por roubo e tráfico de drogas.
A perícia trabalha para esclarecer as armas usadas e as circunstâncias da morte. O caso está em apuração.
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