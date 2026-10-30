Um homem de cerca de 30 anos, suspeito de ter fugido de uma abordagem policial em Avaré, morreu na tarde desta sexta-feira (30), em Botucatu, depois de uma perseguição e de uma troca de tiros com a Guarda Civil Municipal (GCM). As informações são preliminares, passadas pela GCM e pela polícia ao repoórter Flávio Fogueral da Criativa FM e do Notícias Botucatu.

Segundo o relato, a ocorrência começou em Avaré, quando o suspeito, em um SUV Tiggo, não obedeceu à ordem de parada e avançou contra policiais em um bloqueio. A perseguição seguiu por alguns quilômetros pela Rodovia João Melão. Ele chegou à Rodovia Castelo Branco e veio para Botucatu.

Na entrada da cidade, o carro foi flagrado por uma das câmeras da Muralha Virtual, e viaturas da GCM iniciaram a perseguição pelas ruas. O suspeito, de acordo com a guarda, trafegou pela contramão em algumas vias. Na Rua Frederico Petri, houve uma colisão da viatura da GCM com outros veículos. Guardas e motoristas tiveram escoriações e, segundo as informações preliminares, passam bem.