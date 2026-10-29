A Defesa Civil de Botucatu orienta a população sobre como agir em caso de avistamento de onças-pardas, após a divulgação, na manhã desta quinta-feira (29), de foto e vídeo de um animal na região da Colônia Santa Marina.

Segundo a Defesa Civil, o núcleo de proteção e defesa civil da região já conversou com moradores, de forma orientativa e preventiva. O órgão também entrou em contato com o Departamento de Fauna do Estado de São Paulo e repassou as recomendações recebidas. Nesta noite, houve ainda alerta de moradores para cuidado com quem pedala perto de Demétria, onde também teria havido avistamento.

O órgão lembra que Botucatu tem uma das maiores malhas de estradas rurais do estado, a 11ª em extensão, e que a região é habitat fixo ou de passagem desses animais. A presença da espécie faz parte do ambiente natural, e, em um dos núcleos, uma moradora da região da Fazenda Boa Vista relatou à Defesa Civil que onças frequentam a área desde 2025.