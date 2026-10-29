A Defesa Civil de Botucatu orienta a população sobre como agir em caso de avistamento de onças-pardas, após a divulgação, na manhã desta quinta-feira (29), de foto e vídeo de um animal na região da Colônia Santa Marina.
Segundo a Defesa Civil, o núcleo de proteção e defesa civil da região já conversou com moradores, de forma orientativa e preventiva. O órgão também entrou em contato com o Departamento de Fauna do Estado de São Paulo e repassou as recomendações recebidas. Nesta noite, houve ainda alerta de moradores para cuidado com quem pedala perto de Demétria, onde também teria havido avistamento.
O órgão lembra que Botucatu tem uma das maiores malhas de estradas rurais do estado, a 11ª em extensão, e que a região é habitat fixo ou de passagem desses animais. A presença da espécie faz parte do ambiente natural, e, em um dos núcleos, uma moradora da região da Fazenda Boa Vista relatou à Defesa Civil que onças frequentam a área desde 2025.
Conheça a espécie
A onça-parda (Puma concolor) é um predador de topo de cadeia alimentar. Ela se alimenta de animais como capivara, tatu e quati e, com isso, ajuda a controlar essas populações. O animal usa uma grande área para viver, encontrar parceiros e alimento, e anda bastante, principalmente por corredores de mata próximos a rios. Nesses deslocamentos, pode entrar acidentalmente em espaços urbanos, cruzar rodovias e se abrigar em edificações. Ela também é chamada de espécie "guarda-chuva": proteger a onça-parda ajuda a proteger os demais animais que vivem na mesma área.
O que fazer para evitar problemas
- Manter galinhas em galinheiros fechados, inclusive na parte superior.
- Proteger cães e gatos, principalmente durante a noite.
- Evitar que crianças circulem sozinhas perto de áreas de mata.
- Não deixar alimentos ou outros atrativos que atraiam animais silvestres.
Se encontrar uma onça-parda
- Manter a calma e não se aproximar.
- Não perseguir nem tentar capturar o animal.
- Afastar-se devagar, sem correr e sem dar as costas.
- Manter crianças e animais domésticos em segurança.
A Defesa Civil pede que ninguém tente ferir, caçar, capturar ou afugentar o animal por conta própria. A ocorrência deve ser comunicada aos órgãos competentes.
Canais para comunicar ocorrências
Defesa Civil: 199
Guarda Civil Municipal (GCM): 153
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Militar Ambiental: 190
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