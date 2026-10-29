A sexta-feira (30) em Botucatu deve ter sol com algumas nuvens, mas a chuva aparece em vários momentos do dia. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 96%, com volume previsto de 14 mm, considerado moderado. As pancadas com trovoadas são mais prováveis à tarde, com pico por volta das 16h, e voltam no início e no fim da noite.

As temperaturas variam entre a mínima de 17°C e a máxima de 25°C. A umidade do ar fica entre 76% e 99%. O vento sopra de sul-sudeste, fraco, a 4 km/h, com rajadas de até 25 km/h.

O sol nasce às 5h30 e se põe às 18h24. Não há alerta de tempo severo para o dia, mas vale levar o guarda-chuva.