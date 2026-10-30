A Polícia Militar recuperou, na noite de quinta-feira (29), uma motocicleta furtada e identificou um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi em Pirambóia, distrito de Anhembi.
Segundo a PM, a equipe recebeu imagens que mostravam o adolescente fazendo manobras perigosas, inclusive empinando a moto perto de uma escola. Como ele já era conhecido dos policiais, foi reconhecido e as diligências começaram até a localização do veículo.
Na averiguação, os policiais constataram que a moto estava com uma placa de outro veículo. O miolo da ignição estava danificado, com uma chave de fenda introduzida no mecanismo.
Após consulta pelo número do chassi, a PM confirmou que a motocicleta havia sido furtada em 16 de outubro, em Botucatu.
De acordo com o relato, o adolescente disse que comprou o veículo por R$ 3.500 e admitiu usar a placa de outra moto, que pertence ao pai, para circular. O pai informou que sabia da compra, mas não conhecia as condições do pagamento.
Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de Botucatu, ouvidos pela autoridade policial e liberados. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio criminal.