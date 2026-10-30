A Polícia Militar recuperou, na noite de quinta-feira (29), uma motocicleta furtada e identificou um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi em Pirambóia, distrito de Anhembi.

Segundo a PM, a equipe recebeu imagens que mostravam o adolescente fazendo manobras perigosas, inclusive empinando a moto perto de uma escola. Como ele já era conhecido dos policiais, foi reconhecido e as diligências começaram até a localização do veículo.

Na averiguação, os policiais constataram que a moto estava com uma placa de outro veículo. O miolo da ignição estava danificado, com uma chave de fenda introduzida no mecanismo.