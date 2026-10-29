Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), no Cachoerinha 4, em Botucatu, suspeito de maus-tratos contra uma cadela. O caso foi registrado pelo 1º Distrito Policial, segundo a Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o Departamento de Proteção Animal (DPA) da Prefeitura recebeu uma denúncia, acompanhada de vídeo, que mostrava um homem agredindo o animal com um objeto semelhante a um cabo de vassoura ou rodo, dentro de um apartamento. Diante da gravidade, a equipe acionou a Polícia Civil, e investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram ao local.
Segundo o documento, o suspeito autorizou a entrada das equipes, e a cadela foi encontrada na sacada do apartamento, o mesmo ambiente mostrado no vídeo. O animal estava assustado e sem água disponível naquele momento. Ele foi recolhido pelo DPA e levado ao Canil Municipal, onde passou por avaliação veterinária. Não foram encontradas alterações significativas nos parâmetros clínicos gerais, mas foi identificada sensibilidade dolorosa na região lombar e nas patas traseiras, compatível com quadro de dor.
Em depoimento, de acordo com o boletim, o suspeito confessou as agressões e disse que se irritou com os latidos da cadela. A Polícia Civil informou que a irritação alegada não justifica a conduta.
O delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos contra cão, previsto na Lei de Crimes Ambientais, cuja pena é de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda do animal. Como a pena máxima é de cinco anos, a fiança não pôde ser arbitrada na delegacia. O homem ficará à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia. A Polícia Civil também requisitou perícia para avaliar as lesões do animal.
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