Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), no Cachoerinha 4, em Botucatu, suspeito de maus-tratos contra uma cadela. O caso foi registrado pelo 1º Distrito Policial, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Departamento de Proteção Animal (DPA) da Prefeitura recebeu uma denúncia, acompanhada de vídeo, que mostrava um homem agredindo o animal com um objeto semelhante a um cabo de vassoura ou rodo, dentro de um apartamento. Diante da gravidade, a equipe acionou a Polícia Civil, e investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram ao local.

Segundo o documento, o suspeito autorizou a entrada das equipes, e a cadela foi encontrada na sacada do apartamento, o mesmo ambiente mostrado no vídeo. O animal estava assustado e sem água disponível naquele momento. Ele foi recolhido pelo DPA e levado ao Canil Municipal, onde passou por avaliação veterinária. Não foram encontradas alterações significativas nos parâmetros clínicos gerais, mas foi identificada sensibilidade dolorosa na região lombar e nas patas traseiras, compatível com quadro de dor.