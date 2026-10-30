30 de outubro de 2026
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TOMBAMENTO

Carreta se solta de caminhão e tomba na Rodovia Castelinho

Por Redação | Flávio Fogueral - Notícias Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Fogueral
Acidente na Castelinho
Acidente na Castelinho

Uma carreta se soltou do caminhão que a puxava e tombou na pista da Rodovia Castelinho, perto do acesso a Pardinho, na tarde desta sexta-feira (30 de outubro). Ninguém se feriu.

O acidente foi no quilômetro 9 da rodovia e provocou congestionamento de cerca de 3 quilômetros. O veículo tinha como destino a cidade de Socorro. 

Segundo as primeiras informações levantadas no local, o caminhão seguia pela rodovia, saiu para o acostamento e a carreta bateu no talude, o barranco ao lado da pista. Com o impacto, a carreta se desacoplou e tombou na via. O caminhão não tombou. 

A Polícia Rodoviária está no local, e a concessionária responsável pela via, a Rodovias do Tietê, acompanha a ocorrência. Um guincho da concessionária trabalha para desvirar a carreta e liberar a pista. 

Com informações Notícias Botucatu/Flávio Fogueral

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