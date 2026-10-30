Um motorista com sinais de embriaguez foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu depois de dirigir em alta velocidade e quase bater na viatura durante um patrulhamento.
Segundo a GCM, a equipe abordou o veículo e o condutor, que mostrava sinais claros de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Durante a abordagem, a companheira do motorista relatou ter sido vítima de ameaças e injúrias e disse que havia entorpecentes dentro do carro.
Foram apreendidas porções de maconha e de cocaína. O veículo foi recolhido ao pátio municipal por irregularidades e infrações de trânsito.
O homem foi levado ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado à autoridade policial. A prisão foi ratificada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.
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