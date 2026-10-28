A quinta-feira (29) em Botucatu deve ter sol entre nuvens e chuva rápida de manhã, à tarde e à noite. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 99%, com volume previsto de 8 mm. Por volta das 23h, há possibilidade de pancadas com trovoadas.

As temperaturas ficam entre a mínima de 17°C e a máxima de 20°C, em um dia mais ameno. A umidade do ar varia de 88% a 99%. O vento sopra de sul-sudeste, a 9 km/h, com rajadas de até 31 km/h.

O índice ultravioleta é baixo, de 2. O sol nasce às 5h31 e se põe às 18h24. Não há alerta de tempo severo para o dia, mas vale sair de casa com guarda-chuva.