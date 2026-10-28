28 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta tem chuva rápida e tempo úmido em Botucatu

Por Redação | Climatempo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Quinta com chuva rápida em Botucatu! Máxima de 20°C
Quinta com chuva rápida em Botucatu! Máxima de 20°C

A quinta-feira (29) em Botucatu deve ter sol entre nuvens e chuva rápida de manhã, à tarde e à noite. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 99%, com volume previsto de 8 mm. Por volta das 23h, há possibilidade de pancadas com trovoadas.

As temperaturas ficam entre a mínima de 17°C e a máxima de 20°C, em um dia mais ameno. A umidade do ar varia de 88% a 99%. O vento sopra de sul-sudeste, a 9 km/h, com rajadas de até 31 km/h.

O índice ultravioleta é baixo, de 2. O sol nasce às 5h31 e se põe às 18h24. Não há alerta de tempo severo para o dia, mas vale sair de casa com guarda-chuva.

Fonte: Climatempo

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários