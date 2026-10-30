A Polícia Militar Rodoviária reforça o policiamento e intensifica a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Finados, em 2 de novembro (segunda-feira). A operação começou na tarde de quinta-feira (29).
Segundo a corporação, o objetivo é ampliar a segurança viária diante do aumento esperado no fluxo de veículos, principalmente nas regiões turísticas do estado, que costumam ter mais movimento em feriados. A previsão é de que cerca de 3,2 milhões de veículos circulem pelas rodovias, com maior concentração nas vias próximas à capital paulista.
Dicas aos motoristas
O Policiamento Rodoviário orienta quem vai viajar a:
- Fazer a revisão preventiva do veículo: pneus, freios, iluminação, níveis de óleo e demais itens obrigatórios.
- Planejar o trajeto com antecedência.
- Respeitar os limites de velocidade e manter distância segura.
- Fazer pausas para descanso.
- Nunca dirigir depois de consumir bebida alcoólica.
A corporação reforça que a colaboração dos motoristas é fundamental para prevenir sinistros e garantir viagens mais seguras a todos os usuários das rodovias.
de botuca - De olho na notícia!