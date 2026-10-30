A Polícia Militar Rodoviária reforça o policiamento e intensifica a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Finados, em 2 de novembro (segunda-feira). A operação começou na tarde de quinta-feira (29).

Segundo a corporação, o objetivo é ampliar a segurança viária diante do aumento esperado no fluxo de veículos, principalmente nas regiões turísticas do estado, que costumam ter mais movimento em feriados. A previsão é de que cerca de 3,2 milhões de veículos circulem pelas rodovias, com maior concentração nas vias próximas à capital paulista.

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