A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos contra uma criança de 3 anos em Botucatu. O registro foi feito na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na quarta-feira (28), após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel era alvo de denúncias de tráfico de drogas e também de maus-tratos contra a criança. A DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) pediu à Justiça o mandado, cumprido pela DISE e pela DDM.



No local, os policiais encontraram a mãe da criança e uma amiga dela, que também mora no apartamento. De acordo com o documento, o imóvel estava em desordem, com animais mortos no chão, pia suja, restos de comida e mau cheiro em alguns cômodos. Havia maconha ao alcance da criança, em cima do sofá, e um cigarro de maconha parcialmente consumido dentro de um carrinho de bebê, na cozinha.

