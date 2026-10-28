Uma aventura em animação e uma corrida contra o relógio são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. O Bosque Selvagem e Três Horas para Viver entram na programação a partir de quinta-feira (29).

O Bosque Selvagem

Prue McKeel, de 13 anos, vê o irmão caçula, Mac, ser levado por um bando de corvos para uma floresta escondida nos arredores de Portland, nos Estados Unidos. Acompanhada do colega Curtis, ela atravessa esse bosque mágico, habitado por animais falantes, bandidos e figuras sombrias, para tentar trazer o irmão de volta.