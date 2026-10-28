Uma aventura em animação e uma corrida contra o relógio são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. O Bosque Selvagem e Três Horas para Viver entram na programação a partir de quinta-feira (29).
O Bosque Selvagem
Prue McKeel, de 13 anos, vê o irmão caçula, Mac, ser levado por um bando de corvos para uma floresta escondida nos arredores de Portland, nos Estados Unidos. Acompanhada do colega Curtis, ela atravessa esse bosque mágico, habitado por animais falantes, bandidos e figuras sombrias, para tentar trazer o irmão de volta.
A animação é feita em stop-motion pelo estúdio LAIKA, o mesmo de Coraline e o Mundo Secreto, e é baseada no livro de Colin Meloy. Apesar de ser uma animação, o filme recebeu nos Estados Unidos classificação para maiores de 13 anos, por cenas de violência e temas mais pesados.
• Gênero: animação, aventura e fantasia
• Direção: Travis Knight
• Roteiro: Chris Butler
• Vozes originais: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay e Mahershala Ali
• Duração: cerca de 2h20
• Distribuição: Imagem Filmes
Três Horas para Viver
Hank Malone é um entregador especializado em cargas urgentes. Sua nova missão é levar um fígado para uma menina de sete anos que espera por um transplante. O prazo é de menos de três horas, e a tarefa fica ainda mais perigosa quando o chefe de uma organização criminosa decide tomar o órgão para si.
O longa mistura ação e comédia e tem o brasileiro Rodrigo Santoro no elenco.
• Gênero: ação e comédia
• Direção: Scott Waugh
• Elenco: Alan Ritchson (Hank Malone), Owen Wilson, Rodrigo Santoro e Leila George
• Duração: 1h37
• Classificação indicativa: 16 anos
• Distribuição: Diamond Films
Serviço
Horários, idiomas das sessões e venda de ingressos podem ser consultados em cinearaujo.com.br, selecionando Multiplex Park Botucatu.
Segundo o Cine Araújo, a promoção "Todos Pagam Meia" vale todos os dias da semana, inclusive em feriados. Conforme o regulamento do cinema, ela não se aplica a conteúdos especiais, como shows, documentários, eventos e transmissões de jogos, e não é cumulativa com outros descontos.
Horários, preços e programação podem ser alterados pelo cinema.
Em cartaz no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu.
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