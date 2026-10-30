A Polícia Militar atendeu, em São Manuel, uma ocorrência envolvendo a negociação suspeita de um veículo VW Saveiro, feita por meio de redes sociais.
Segundo os relatos, um homem que se apresentava como intermediador conduziu as conversas entre o interessado na compra e a proprietária do veículo. Durante a negociação, foram feitas transferências por PIX que somaram R$ 14 mil.
Depois dos pagamentos, as partes notaram divergências nas informações sobre os valores combinados. Em seguida, o suposto intermediador parou de responder e bloqueou os envolvidos, o que levantou a suspeita de golpe.
A equipe policial orientou as partes sobre as providências legais. O veículo permaneceu com a proprietária, e os envolvidos se comprometeram a procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência.
Como evitar golpes na compra de veículos
- Desconfie de intermediários.
- Confirme diretamente com o proprietário o valor e os dados de pagamento.
- Evite fazer transferências antes de verificar se a negociação é legítima.
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