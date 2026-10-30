A Polícia Militar atendeu, em São Manuel, uma ocorrência envolvendo a negociação suspeita de um veículo VW Saveiro, feita por meio de redes sociais.

Segundo os relatos, um homem que se apresentava como intermediador conduziu as conversas entre o interessado na compra e a proprietária do veículo. Durante a negociação, foram feitas transferências por PIX que somaram R$ 14 mil.

Depois dos pagamentos, as partes notaram divergências nas informações sobre os valores combinados. Em seguida, o suposto intermediador parou de responder e bloqueou os envolvidos, o que levantou a suspeita de golpe.