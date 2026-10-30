A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (29), um homem de 31 anos por ameaça e descumprimento de medida protetiva, em Botucatu.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo telefone 190 com a informação de que o homem estava em frente à casa de uma mulher de 28 anos. No local, os policiais conversaram com a vítima, que contou estar recebendo ameaças por telefone. A mãe dela também disse ter recebido ligações com ameaças contra ela e a filha.

A Sala de Operações do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) confirmou que havia uma medida protetiva em vigor contra o homem, informação que orientou a ação da equipe.