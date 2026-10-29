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POLÍCIA

Homem é preso por violência doméstica e com réplicas de pistola.

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A vítima entregou duas réplicas de pistola que, segundo seu relato, eram usadas pelo homem.
A vítima entregou duas réplicas de pistola que, segundo seu relato, eram usadas pelo homem.

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de quarta-feira (28), em Botucatu.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190, atendeu a ocorrência e ouviu as partes envolvidas. Durante o atendimento, a vítima entregou à equipe duas réplicas de pistola que, segundo seu relato, eram usadas pelo homem.

Depois de passarem por atendimento médico, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o delegado de polícia ratificou a prisão em flagrante.

O homem foi levado à Cadeia Pública de Botucatu, onde permanece preso e à disposição da Justiça. As duas réplicas foram apresentadas à autoridade policial.

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