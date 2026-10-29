Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de quarta-feira (28), em Botucatu.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190, atendeu a ocorrência e ouviu as partes envolvidas. Durante o atendimento, a vítima entregou à equipe duas réplicas de pistola que, segundo seu relato, eram usadas pelo homem.

Depois de passarem por atendimento médico, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o delegado de polícia ratificou a prisão em flagrante.