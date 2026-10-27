Para concorrer, o interessado precisa ir pessoalmente ao PAT, no Mercado Municipal, no Centro, e fazer o cadastro no sistema do Governo Federal.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu atualizou nesta terça-feira (27) a lista de vagas de emprego. São 40 oportunidades em 37 cargos diferentes.

Três cargos têm duas vagas cada: ajudante de obras, pedreiro e operador de vendas. A construção civil reúne a maior parte das oportunidades, com vagas para carpinteiro, armador de ferragens, serralheiro, servente de obras, servente de pedreiro e assentador de mármores e granitos. Entre as novidades da semana estão vagas para eletricista de instalações e faxineiro.

Há uma vaga de estágio, para técnico em manutenção industrial, e duas temporárias, para auxiliar de expedição e entrevistador de campo. A lista também traz vagas no comércio e na alimentação (operador de caixa, vendedor, atendente de lanchonete e auxiliar de cozinha), no transporte (motorista de caminhão basculante e de van) e em funções técnicas, como mecânico de automóveis e instalador de linhas elétricas. A relação não inclui vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Veja a relação abaixo: