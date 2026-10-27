O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu atualizou nesta terça-feira (27) a lista de vagas de emprego. São 40 oportunidades em 37 cargos diferentes.
Para concorrer, o interessado precisa ir pessoalmente ao PAT, no Mercado Municipal, no Centro, e fazer o cadastro no sistema do Governo Federal.
Destaques
Três cargos têm duas vagas cada: ajudante de obras, pedreiro e operador de vendas. A construção civil reúne a maior parte das oportunidades, com vagas para carpinteiro, armador de ferragens, serralheiro, servente de obras, servente de pedreiro e assentador de mármores e granitos. Entre as novidades da semana estão vagas para eletricista de instalações e faxineiro.
Há uma vaga de estágio, para técnico em manutenção industrial, e duas temporárias, para auxiliar de expedição e entrevistador de campo. A lista também traz vagas no comércio e na alimentação (operador de caixa, vendedor, atendente de lanchonete e auxiliar de cozinha), no transporte (motorista de caminhão basculante e de van) e em funções técnicas, como mecânico de automóveis e instalador de linhas elétricas. A relação não inclui vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Veja a relação abaixo:
Como se candidatar
O candidato deve ir pessoalmente ao PAT, onde a equipe faz o cadastro e lança as informações direto no sistema, o que dá acesso às vagas. O posto não recebe currículos.
Documentos necessários:
• RG
• CPF
• Carteira de Trabalho física, com cadastro também na Carteira de Trabalho Digital
Serviço
PAT Botucatu, Posto de Atendimento ao Trabalhador
Local: Mercado Municipal (Casa do Cidadão), Rua Rangel Pestana, s/n, Centro Atendimento: presencial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h Telefone: (14) 3815-8805
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