27 de outubro de 2026
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EMPREGO

Oportunidades: Reunimos 40 vagas de emprego disponíveis no PAT

Por Redação | PAT Botucau
| Tempo de leitura: 1 min
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PAT de Botucatu tem 40 vagas de emprego abertas
PAT de Botucatu tem 40 vagas de emprego abertas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu atualizou nesta terça-feira (27) a lista de vagas de emprego. São 40 oportunidades em 37 cargos diferentes.

Para concorrer, o interessado precisa ir pessoalmente ao PAT, no Mercado Municipal, no Centro, e fazer o cadastro no sistema do Governo Federal.

Destaques

Três cargos têm duas vagas cada: ajudante de obras, pedreiro e operador de vendas. A construção civil reúne a maior parte das oportunidades, com vagas para carpinteiro, armador de ferragens, serralheiro, servente de obras, servente de pedreiro e assentador de mármores e granitos. Entre as novidades da semana estão vagas para eletricista de instalações e faxineiro.

Há uma vaga de estágio, para técnico em manutenção industrial, e duas temporárias, para auxiliar de expedição e entrevistador de campo. A lista também traz vagas no comércio e na alimentação (operador de caixa, vendedor, atendente de lanchonete e auxiliar de cozinha), no transporte (motorista de caminhão basculante e de van) e em funções técnicas, como mecânico de automóveis e instalador de linhas elétricas. A relação não inclui vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Veja a relação abaixo:

Como se candidatar

O candidato deve ir pessoalmente ao PAT, onde a equipe faz o cadastro e lança as informações direto no sistema, o que dá acesso às vagas. O posto não recebe currículos.

Documentos necessários:

 • RG

• CPF

• Carteira de Trabalho física, com cadastro também na Carteira de Trabalho Digital

Serviço

PAT Botucatu, Posto de Atendimento ao Trabalhador

Local: Mercado Municipal (Casa do Cidadão), Rua Rangel Pestana, s/n, Centro Atendimento: presencial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h Telefone: (14) 3815-8805

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