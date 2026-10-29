A Polícia Militar atendeu, na tarde de quarta-feira (28), um acidente de trânsito sem vítimas em Botucatu. A condutora do veículo não tinha habilitação.

Segundo o relato dela à PM, ela perdeu o controle da direção ao tentar desviar de uma pedra na via e bateu contra o muro de uma residência.



Durante o atendimento, os policiais verificaram que a documentação do veículo estava regular, mas constataram que a motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências cabíveis.

