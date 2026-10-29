29 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
TRÂNSITO

Condutora sem habilitação perde controle e bate em muro

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Veículo envolvido em acidente em Botucatu.
Veículo envolvido em acidente em Botucatu.

A Polícia Militar atendeu, na tarde de quarta-feira (28), um acidente de trânsito sem vítimas em Botucatu. A condutora do veículo não tinha habilitação.

Segundo o relato dela à PM, ela perdeu o controle da direção ao tentar desviar de uma pedra na via e bateu contra o muro de uma residência.

Durante o atendimento, os policiais verificaram que a documentação do veículo estava regular, mas constataram que a motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências cabíveis.

O acidente causou danos materiais ao veículo e ao imóvel. A equipe lavrou os autos de infração correspondentes às irregularidades constatadas.

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários