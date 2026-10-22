Uma motocicleta com registro de furto na capital paulista foi localizada e apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, por meio da ROMO (Rondas Municipais). A ocorrência foi na tarde de terça-feira (20), no Residencial Cachoeirinha IV.
Tudo começou quando o sistema de monitoramento Muralha Digital de Botucatu identificou a passagem de uma moto com queixa de furto registrada em São Paulo. O Centro de Operações Integradas (COI) repassou o alerta às equipes da ROMO, que fizeram um patrulhamento direcionado e localizaram a moto em uma casa no Cachoeirinha IV.
No endereço, os agentes identificaram o condutor. Ele disse que alugou a moto e que tinha pendências financeiras com a empresa de locação, mas que parte dos valores em atraso já havia sido paga.
Durante a averiguação, o representante da empresa informou que o rastreador da moto apresentava sinais de violação. A situação também foi comunicada à autoridade policial.
O veículo, o condutor e o representante da empresa foram levados à 1ª Central de Polícia Judiciária para esclarecimentos. Depois de analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a apreensão da moto, que foi levada ao pátio de recolhimento de veículos. As partes foram ouvidas e liberadas.
A ação teve a atuação integrada das equipes da ROMO, da ROMU e do COI.