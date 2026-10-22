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SEGURANÇA PÚBLICA

Muralha Digital alerta e ROMO localiza moto com queixa de furto

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Guarda Civil Municipal
O veículo estava em uma residência no Cachoeirinha IV.
O veículo estava em uma residência no Cachoeirinha IV.

Uma motocicleta com registro de furto na capital paulista foi localizada e apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, por meio da ROMO (Rondas Municipais). A ocorrência foi na tarde de terça-feira (20), no Residencial Cachoeirinha IV.

Tudo começou quando o sistema de monitoramento Muralha Digital de Botucatu identificou a passagem de uma moto  com queixa de furto registrada em São Paulo. O Centro de Operações Integradas (COI) repassou o alerta às equipes da ROMO, que fizeram um patrulhamento direcionado e localizaram a moto em uma casa no Cachoeirinha IV.

No endereço, os agentes identificaram o condutor. Ele disse que alugou a moto e que tinha pendências financeiras com a empresa de locação, mas que parte dos valores em atraso já havia sido paga.

Durante a averiguação, o representante da empresa informou que o rastreador da moto apresentava sinais de violação. A situação também foi comunicada à autoridade policial.

O veículo, o condutor e o representante da empresa foram levados à 1ª Central de Polícia Judiciária para esclarecimentos. Depois de analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a apreensão da moto, que foi levada ao pátio de recolhimento de veículos. As partes foram ouvidas e liberadas.

A ação teve a atuação integrada das equipes da ROMO, da ROMU e do COI. 

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