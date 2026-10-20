O prefeito de Botucatu, Fábio Leite, anunciou nas redes sociais a cessão de uso do antigo espaço da Ceagesp, na Vila Sônia. Segundo ele, o local será revitalizado para receber a Secretaria Municipal de Agricultura, uma base da Defesa Civil e uma nova horta comunitária.

Na publicação, o prefeito afirma que o investimento representa mais apoio aos produtores rurais, mais oportunidades e mais cuidado com as pessoas. Ele diz ainda que a medida é "mais um passo importante para o futuro de Botucatu" e fala em "valorizar quem produz, cuidar de quem precisa e transformar espaços em benefícios para a população".



A cessão já havia sido divulgada em setembro. De acordo com reportagens da época, o terreno, de cerca de 10 mil metros quadrados e pertencente à Ceagesp, já abrigou a Secretaria de Agricultura, que volta a ocupá-lo depois de cerca de uma década. O espaço também vai receber a Patrulha Agrícola Municipal, com tratores, máquinas e implementos, e uma base de apoio da Defesa Civil para ocorrências e ações preventivas na zona rural.

