Um homem foi preso por tráfico de drogas, com 112 porções de substâncias semelhantes a entorpecentes apreendidas, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu. A ocorrência foi na noite de quarta-feira (21), no Parque Santo Antônio da Cascatinha, depois de uma tentativa de fuga a pé.

Durante patrulhamento preventivo perto da Escola João Rosseto, uma equipe da GCM viu um homem carregando uma pochete em um local conhecido pela venda de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, entrou em um terreno baldio e seguiu até uma casa nos fundos do imóvel.

No acompanhamento, os guardas viram o momento em que o suspeito jogou a pochete sobre um móvel da sala, na tentativa de se desfazer do objeto.