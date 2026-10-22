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TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito foge, joga pochete e é preso com 112 porções de drogas

Por Redação | Guarda Civil Municipal de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Guarda Civil Municipal
Materiais apreendidos pela GCM de Botucatu
Materiais apreendidos pela GCM de Botucatu

Um homem foi preso por tráfico de drogas, com 112 porções de substâncias semelhantes a entorpecentes apreendidas, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu. A ocorrência foi na noite de quarta-feira (21), no Parque Santo Antônio da Cascatinha, depois de uma tentativa de fuga a pé.

Durante patrulhamento preventivo perto da Escola João Rosseto, uma equipe da GCM viu um homem carregando uma pochete em um local conhecido pela venda de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, entrou em um terreno baldio e seguiu até uma casa nos fundos do imóvel.

No acompanhamento, os guardas viram o momento em que o suspeito jogou a pochete sobre um móvel da sala, na tentativa de se desfazer do objeto.

O que havia na pochete

Os agentes encontraram:
- 89 pinos de substância semelhante à cocaína;
- 19 porções de substância semelhante ao crack;
- 4 porções de substância semelhante à maconha;
- R$ 8,75 em dinheiro e um aparelho celular.

Segundo o registro da ocorrência, o suspeito confirmou que a pochete e os materiais eram dele.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Pronto-Socorro para avaliação médica. Depois, foi apresentado no Plantão Policial. Outra pessoa que estava na casa foi levada para prestar esclarecimentos e liberada pela autoridade policial.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A ação teve apoio da Ronda Oficial, da Patrulha Maria da Penha e do Centro de Operações Integradas (COI).

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