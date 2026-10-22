A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu capturou, na manhã de terça-feira (20), um homem de 38 anos que tinha dois mandados de prisão em aberto. Um deles era por crime de ameaça e o outro por não pagamento de pensão alimentícia.

Por volta das 5h29, durante patrulhamento preventivo, uma equipe da GCM estava estacionada em frente ao Pronto-Socorro Adulto Municipal quando avistou um homem sentado em uma motocicleta. Os agentes o reconheceram e já sabiam que havia ordens judiciais pendentes contra ele.

A equipe fez a abordagem e a busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado. Em consulta feita com apoio do Centro de Operações Integradas (COI), foi confirmada a existência de dois mandados de prisão em aberto.