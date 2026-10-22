Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto de veículo no bairro Chácara dos Pinheiros, em Botucatu. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Segundo o relato à PM, o dono do carro ouviu o alarme disparar e, ao olhar pela janela, viu o homem tentando forçar a porta do veículo. Com a ajuda de outra pessoa que passava pelo local, ele conseguiu impedir a fuga até a chegada dos policiais.
O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão mantida, e depois foi encaminhado à Cadeia Pública de Botucatu. Ele ficou à disposição da Justiça e aguarda a audiência de custódia.
Segundo a PM, o veículo que ele usava foi removido ao pátio, depois que os policiais encontraram bebidas alcoólicas no interior. O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro, e as medidas administrativas cabíveis foram aplicadas.