22 de outubro de 2026
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POLÍCIA

Homem é preso ao tentar furtar carro na Chácara dos Pinheiros

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Janela de carro com sinais de arrombamento no bairro Chácara dos Pinheiros, em Botucatu.
Janela de carro com sinais de arrombamento no bairro Chácara dos Pinheiros, em Botucatu.

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto de veículo no bairro Chácara dos Pinheiros, em Botucatu. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo o relato à PM, o dono do carro ouviu o alarme disparar e, ao olhar pela janela, viu o homem tentando forçar a porta do veículo. Com a ajuda de outra pessoa que passava pelo local, ele conseguiu impedir a fuga até a chegada dos policiais.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão mantida, e depois foi encaminhado à Cadeia Pública de Botucatu. Ele ficou à disposição da Justiça e aguarda a audiência de custódia.

Segundo a PM, o veículo que ele usava foi removido ao pátio, depois que os policiais encontraram bebidas alcoólicas no interior. O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro, e as medidas administrativas cabíveis foram aplicadas.

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