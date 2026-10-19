Botucatu encerrou sua participação nos Jogos Abertos do Interior, realizado em Votuporanga (SP), com títulos, medalhas e boas colocações em diferentes modalidades esportivas. Entre os principais resultados estão os campeonatos gerais no judô masculino e feminino e o vice-campeonato do futsal masculino.
A competição reuniu 157 municípios e mais de 5.700 atletas de todo o estado de São Paulo, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário paulista.
Judô conquista títulos nas duas categorias
Um dos grandes destaques da delegação botucatuense foi o judô, que conquistou o título de campeão geral tanto na categoria masculina quanto na feminina.
O resultado reforça o desempenho dos atletas da modalidade e a participação de Botucatu em uma competição que reúne representantes de diversas cidades paulistas.
Futsal masculino chega à final
No futsal masculino, Botucatu também teve uma campanha de destaque e chegou à decisão dos Jogos Abertos, garantindo o vice-campeonato.
A equipe voltou a figurar entre os principais times da competição, demonstrando competitividade diante de adversários de diferentes regiões do estado.
Atletismo e ciclismo também se destacam
No atletismo, a equipe masculina conquistou diversas medalhas de ouro e terminou na quinta colocação geral. Já no feminino, Botucatu garantiu ouro no lançamento do dardo.
O ciclismo masculino encerrou sua participação na sexta colocação geral, em uma disputa marcada pelo nível técnico das equipes participantes.
A delegação botucatuense também contou com representantes nas modalidades de ginástica rítmica, taekwondo, handebol, supino e natação.
Resultados valorizam o esporte municipal
De acordo com a Prefeitura, os resultados refletem o trabalho desenvolvido no esporte municipal, além da dedicação dos atletas e das equipes técnicas que representaram a cidade.
A participação nos Jogos Abertos também proporciona experiência competitiva aos esportistas e contribui para o fortalecimento das modalidades desenvolvidas em Botucatu.
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