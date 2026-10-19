19 de outubro de 2026
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JOGOS ABERTOS

Botucatu conquista títulos e pódios nos Jogos Abertos do Interior

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Botucatu brilha nos Jogos Abertos com títulos e medalhas.
Botucatu brilha nos Jogos Abertos com títulos e medalhas.

Botucatu encerrou sua participação nos Jogos Abertos do Interior, realizado em Votuporanga (SP), com títulos, medalhas e boas colocações em diferentes modalidades esportivas. Entre os principais resultados estão os campeonatos gerais no judô masculino e feminino e o vice-campeonato do futsal masculino.

A competição reuniu 157 municípios e mais de 5.700 atletas de todo o estado de São Paulo, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário paulista.

Judô conquista títulos nas duas categorias

Um dos grandes destaques da delegação botucatuense foi o judô, que conquistou o título de campeão geral tanto na categoria masculina quanto na feminina.

O resultado reforça o desempenho dos atletas da modalidade e a participação de Botucatu em uma competição que reúne representantes de diversas cidades paulistas.

Futsal masculino chega à final

No futsal masculino, Botucatu também teve uma campanha de destaque e chegou à decisão dos Jogos Abertos, garantindo o vice-campeonato.

A equipe voltou a figurar entre os principais times da competição, demonstrando competitividade diante de adversários de diferentes regiões do estado.

Atletismo e ciclismo também se destacam

No atletismo, a equipe masculina conquistou diversas medalhas de ouro e terminou na quinta colocação geral. Já no feminino, Botucatu garantiu ouro no lançamento do dardo.

O ciclismo masculino encerrou sua participação na sexta colocação geral, em uma disputa marcada pelo nível técnico das equipes participantes.

A delegação botucatuense também contou com representantes nas modalidades de ginástica rítmica, taekwondo, handebol, supino e natação.

Resultados valorizam o esporte municipal

De acordo com a Prefeitura, os resultados refletem o trabalho desenvolvido no esporte municipal, além da dedicação dos atletas e das equipes técnicas que representaram a cidade.

A participação nos Jogos Abertos também proporciona experiência competitiva aos esportistas e contribui para o fortalecimento das modalidades desenvolvidas em Botucatu.

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