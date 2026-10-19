Botucatu encerrou sua participação nos Jogos Abertos do Interior, realizado em Votuporanga (SP), com títulos, medalhas e boas colocações em diferentes modalidades esportivas. Entre os principais resultados estão os campeonatos gerais no judô masculino e feminino e o vice-campeonato do futsal masculino.

A competição reuniu 157 municípios e mais de 5.700 atletas de todo o estado de São Paulo, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário paulista.

Judô conquista títulos nas duas categorias

Um dos grandes destaques da delegação botucatuense foi o judô, que conquistou o título de campeão geral tanto na categoria masculina quanto na feminina.