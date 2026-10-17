A Escola Pacheco, em Botucatu, recebe na próxima quarta-feira (21) o projeto "Esporte Salva Vidas – Inclusão na prática", com o tema "Transformando vidas através do esporte". Segundo os organizadores, é a primeira palestra voltada a esse assunto realizada na cidade.
A programação será dividida em dois períodos: o primeiro, das 8h às 12h, e o segundo, das 14h às 16h. Cada um terá uma parte teórica, sobre esporte paralímpico e inclusão, e uma parte prática, com vivência de basquete em cadeira de rodas. Um professor, especialista na area, vai explicar o funcionamento da modalidade e as regras do basquete em cadeira de rodas.
A atividade prática será conduzida pela equipe de basquete em cadeira de rodas de Piracicaba (APP Piracicaba), que levará 10 cadeiras esportivas para a cidade, para que os participantes possam experimentar a modalidade.
Segundo o atleta paralímpico e palestrante Júlio, um dos organizadores, o projeto é voltado principalmente aos alunos da escola, mas a direção da Escola Pacheco abriu a atividade a outras pessoas interessadas, em especial pessoas com deficiência da cidade. "Nunca teve aqui em Botucatu uma palestra assim. Vários amigos meus cadeirantes vão participar da vivência, e também pessoas que nunca andaram numa cadeira de rodas", afirmou.
Júlio também fará uma palestra durante o evento. A organização informa que está prevista a presença de autoridades do município para acompanhar as atividades.
A realização é da Escola Pacheco, com apoio da Rede de Proteção à Vida. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99797-1776.