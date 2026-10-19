A Rua Independência, em Botucatu, terá interdição total em um trecho a partir desta segunda-feira (19) para o avanço das obras de drenagem urbana. O bloqueio ocorre entre a Rua Francisco Martins Filho, na região da Avenida José Estéfano Cassetari, e a Rua Visconde do Rio Branco.
Durante a intervenção, motoristas deverão utilizar a Rua Vicente Garavelo como rota alternativa para acessar a Rua Visconde do Rio Branco. A mudança também será aplicada aos ônibus do transporte coletivo, que passarão pelo mesmo desvio enquanto durar a interdição.
Confira como fica o trânsito
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMUTRAN) orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização instalada na região e a seguirem as orientações no local.
A recomendação é programar os deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento, para reduzir os impactos provocados pela alteração temporária no tráfego.
Obras buscam melhorar a drenagem
Segundo a Prefeitura, os trabalhos fazem parte das ações de melhoria do sistema de drenagem urbana de Botucatu. A intervenção busca ampliar a capacidade de escoamento das águas da chuva e minimizar os impactos causados pelo acúmulo de água durante períodos de precipitação intensa.
A execução exige intervenções no subsolo e a instalação de estruturas de drenagem, o que pode provocar mudanças temporárias na circulação de veículos.
A Prefeitura agradece a compreensão de moradores, comerciantes e usuários do transporte coletivo durante a realização dos serviços.
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