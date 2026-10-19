A Rua Independência, em Botucatu, terá interdição total em um trecho a partir desta segunda-feira (19) para o avanço das obras de drenagem urbana. O bloqueio ocorre entre a Rua Francisco Martins Filho, na região da Avenida José Estéfano Cassetari, e a Rua Visconde do Rio Branco.

Durante a intervenção, motoristas deverão utilizar a Rua Vicente Garavelo como rota alternativa para acessar a Rua Visconde do Rio Branco. A mudança também será aplicada aos ônibus do transporte coletivo, que passarão pelo mesmo desvio enquanto durar a interdição.

Confira como fica o trânsito

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMUTRAN) orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização instalada na região e a seguirem as orientações no local.