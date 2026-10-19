Dois homens foram presos em flagrante na tarde de domingo (18) com um arsenal escondido em um carro, na Rodovia Presidente Castello Branco, em Itatinga.

A ação foi conduzida por policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, em operação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP).

Durante a abordagem a um VW T-Cross, as equipes encontraram, ocultos no interior das portas do veículo, 14 fuzis, 7 pistolas e diversos carregadores.