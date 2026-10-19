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ITATINGA

PM prende dois suspeitos com 14 fuzis e 7 pistolas em Itatinga

Por Redação | Polícia Militar Rodoviária
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Armas apreendidas em ação da PM na Rodovia Castello Branco, em Itatinga.
Armas apreendidas em ação da PM na Rodovia Castello Branco, em Itatinga.

Dois homens foram presos em flagrante na tarde de domingo (18) com um arsenal escondido em um carro, na Rodovia Presidente Castello Branco, em Itatinga.

A ação foi conduzida por policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, em operação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP).

Durante a abordagem a um VW T-Cross, as equipes encontraram, ocultos no interior das portas do veículo, 14 fuzis, 7 pistolas e diversos carregadores.

Os dois foram presos em flagrante e levados à sede da Polícia Federal em Bauru.

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