A 2ª Companhia do 12º BPM/I recebeu, na manhã de domingo (18), uma visita especial: João, de 9 anos, que nutre grande admiração pela Polícia Militar.

Vestido com seu uniforme, o menino esteve ao lado dos policiais que admira e posou para fotos na sede da unidade. Em uma das imagens, aparece ainda sentado em uma viatura.

Segundo a PM, atitudes como essa mostram que a atuação da corporação vai além da proteção: inclui inspirar, acolher e aproximar a comunidade.