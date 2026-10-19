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12º BPM/I

Menino de 9 anos realiza sonho de visitar a 2ª Cia da PM

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
João, de 9 anos, ao lado de policiais do 12º BPM/I.
João, de 9 anos, ao lado de policiais do 12º BPM/I.

A 2ª Companhia do 12º BPM/I recebeu, na manhã de domingo (18), uma visita especial: João, de 9 anos, que nutre grande admiração pela Polícia Militar.

Vestido com seu uniforme, o menino esteve ao lado dos policiais que admira e posou para fotos na sede da unidade. Em uma das imagens, aparece ainda sentado em uma viatura.

Segundo a PM, atitudes como essa mostram que a atuação da corporação vai além da proteção: inclui inspirar, acolher e aproximar a comunidade.

A corporação também desejou que João continue acreditando em seus sonhos e que, no futuro, possa vestir a farda de verdade.

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