A 2ª Companhia do 12º BPM/I recebeu, na manhã de domingo (18), uma visita especial: João, de 9 anos, que nutre grande admiração pela Polícia Militar.
Vestido com seu uniforme, o menino esteve ao lado dos policiais que admira e posou para fotos na sede da unidade. Em uma das imagens, aparece ainda sentado em uma viatura.
Segundo a PM, atitudes como essa mostram que a atuação da corporação vai além da proteção: inclui inspirar, acolher e aproximar a comunidade.
A corporação também desejou que João continue acreditando em seus sonhos e que, no futuro, possa vestir a farda de verdade.