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FIM DE SEMANA

Fim de semana tem muitas ocorrências na região do 12º BPM/I

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Botucatu.
12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Botucatu.

O fim de semana foi movimentado para as equipes da Polícia Militar na região do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), com sede em Botucatu. Segundo a corporação, foram registradas muitas ocorrências nas cidades atendidas pelo batalhão.

A PM divulgou um resumo completo dos atendimentos do período, que reúne os principais casos registrados na área do 12º BPM/I. O de botuca acompanha as informações oficiais e publica os detalhes das ocorrências de maior destaque.

O trabalho das equipes segue de forma contínua, com policiamento ostensivo, atendimento a chamados da população e ações preventivas. A PM reforça que a colaboração da comunidade é importante para a segurança de todos, e que denúncias podem ser feitas pelo 190, em caso de emergência.

Confira detalhes no vídeo abaixo 

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