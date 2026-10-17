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SÃO MANUEL

PM prende dois irmãos procurados por roubo em São Manuel

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Viaturas da Polícia Militar em frente à Santa Casa de São Manuel.
Viaturas da Polícia Militar em frente à Santa Casa de São Manuel.

A Polícia Militar prendeu, em um mesmo dia, dois irmãos procurados pela Justiça pelo crime de roubo, em São Manuel. Segundo a PM, o primeiro foi preso durante a manhã e o segundo foi localizado e capturado à tarde.

De acordo com a corporação, os policiais souberam da prisão do primeiro irmão, que tinha mandado de prisão por roubo. Durante a apuração, surgiu a informação de que o irmão dele também era procurado pelo mesmo crime.

A Sala de Operações do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) consultou os sistemas policiais, identificou o segundo procurado, um homem de 38 anos, e passou informações que ajudaram as equipes em campo a encontrá-lo.

Com os dados levantados, os policiais foram a um endereço no bairro Jardim Santa Mônica, onde localizaram o homem e confirmaram sua identidade. Ele foi levado para atendimento médico preventivo e, depois, apresentado no Plantão Policial de Botucatu.

A ocorrência foi formalizada pela Polícia Civil, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a PM, o mandado de prisão do segundo irmão era por roubo, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal, com pena de 19 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.

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