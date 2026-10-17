A Polícia Militar prendeu, em um mesmo dia, dois irmãos procurados pela Justiça pelo crime de roubo, em São Manuel. Segundo a PM, o primeiro foi preso durante a manhã e o segundo foi localizado e capturado à tarde.
De acordo com a corporação, os policiais souberam da prisão do primeiro irmão, que tinha mandado de prisão por roubo. Durante a apuração, surgiu a informação de que o irmão dele também era procurado pelo mesmo crime.
A Sala de Operações do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) consultou os sistemas policiais, identificou o segundo procurado, um homem de 38 anos, e passou informações que ajudaram as equipes em campo a encontrá-lo.
Com os dados levantados, os policiais foram a um endereço no bairro Jardim Santa Mônica, onde localizaram o homem e confirmaram sua identidade. Ele foi levado para atendimento médico preventivo e, depois, apresentado no Plantão Policial de Botucatu.
A ocorrência foi formalizada pela Polícia Civil, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
Segundo a PM, o mandado de prisão do segundo irmão era por roubo, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal, com pena de 19 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.