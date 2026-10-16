Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta sexta-feira, 16 de outubro:
Hasafe Santos Oliveira, 0 ano
Não haverá velório.
Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.
Lucas da Silva Venancio, 30 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.
Paula de Matos Silva, 83 anos
Velório: Complexo Funerário
Cremação: 16 de outubro de 2026, às 12h, no Memorial Botucatu.
Alice Yung Jardim, 85 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 16h, no Cemitério Jardim.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.