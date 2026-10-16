Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta sexta-feira, 16 de outubro:

Hasafe Santos Oliveira, 0 ano

Não haverá velório.

Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.

Lucas da Silva Venancio, 30 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 16 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.