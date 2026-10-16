Devido às obras da Sabesp na Avenida São Paulo, o acesso pela Rodovia Marechal Rondon ao Distrito Industrial de Botucatu estará totalmente bloqueado neste sábado (17) e domingo (18). A interdição poderá continuar na segunda (19) e terça-feira (20).
O bloqueio afeta o acesso às empresas Caio, Copperbuss, Fiberbus e Inbrasp, do Grupo Caio, além da Irizar e demais indústrias da região.
Quem utiliza esse acesso deverá seguir pelas rotas alternativas indicadas no mapa. A orientação é sair com antecedência, principalmente nos horários de entrada e saída dos trabalhadores.
O Grupo Caio também orienta seus colaboradores a priorizarem o transporte fretado, especialmente na segunda e terça-feira, caso o bloqueio continue.
Fornecedores e transportadoras também devem planejar seus trajetos.
A liberação da via dependerá do andamento das obras da Sabesp.
Confira no mapa o trecho bloqueado e as rotas alternativas.
de botuca - De olho na notícia!