Devido às obras da Sabesp na Avenida São Paulo, o acesso pela Rodovia Marechal Rondon ao Distrito Industrial de Botucatu estará totalmente bloqueado neste sábado (17) e domingo (18). A interdição poderá continuar na segunda (19) e terça-feira (20).

O bloqueio afeta o acesso às empresas Caio, Copperbuss, Fiberbus e Inbrasp, do Grupo Caio, além da Irizar e demais indústrias da região.