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DISTRITO INDUSTRIAL

Obras da Sabesp bloqueiam acesso às empresas do Grupo Caio

Por Da Redação | Grupo Caio
| Tempo de leitura: 1 min
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Obras bloqueiam acesso pela rondon às empresas industriais.
Obras bloqueiam acesso pela rondon às empresas industriais.

Devido às obras da Sabesp na Avenida São Paulo, o acesso pela Rodovia Marechal Rondon ao Distrito Industrial de Botucatu estará totalmente bloqueado neste sábado (17) e domingo (18). A interdição poderá continuar na segunda (19) e terça-feira (20).

O bloqueio afeta o acesso às empresas Caio, Copperbuss, Fiberbus e Inbrasp, do Grupo Caio, além da Irizar e demais indústrias da região.

Quem utiliza esse acesso deverá seguir pelas rotas alternativas indicadas no mapa. A orientação é sair com antecedência, principalmente nos horários de entrada e saída dos trabalhadores.

O Grupo Caio também orienta seus colaboradores a priorizarem o transporte fretado, especialmente na segunda e terça-feira, caso o bloqueio continue.

Fornecedores e transportadoras também devem planejar seus trajetos.

A liberação da via dependerá do andamento das obras da Sabesp.

Confira no mapa o trecho bloqueado e as rotas alternativas.

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