17 de outubro de 2026
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ANHEMBI

Anhembi: unidade de saúde identifica falta de fentanil e morfina

Por Redação | Policia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Anhembi: unidade de saúde identifica falta de fentanil e morfina
Anhembi: unidade de saúde identifica falta de fentanil e morfina

Uma unidade de saúde de Anhembi identificou a falta de medicamentos controlados no carrinho de emergência durante a conferência feita após o atendimento de um paciente em estado delicado.

Segundo o relato, o compartimento foi aberto por solicitação médica para a retirada de medicamentos e ficou aberto enquanto o paciente estava na unidade. Depois que o paciente foi transferido para outro serviço de saúde, a equipe verificou a ausência de seis ampolas de fentanil, cinco de 2 ml e uma de 5 ml, e de três ampolas de morfina de 1 ml cada.

A coordenação e a responsável técnica foram comunicadas, e a orientação foi registrar um boletim de ocorrência para formalizar os fatos e permitir a apuração do caso.

Até o momento, não há informação sobre o que aconteceu com os medicamentos nem sobre responsáveis.

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