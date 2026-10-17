Uma unidade de saúde de Anhembi identificou a falta de medicamentos controlados no carrinho de emergência durante a conferência feita após o atendimento de um paciente em estado delicado.

Segundo o relato, o compartimento foi aberto por solicitação médica para a retirada de medicamentos e ficou aberto enquanto o paciente estava na unidade. Depois que o paciente foi transferido para outro serviço de saúde, a equipe verificou a ausência de seis ampolas de fentanil, cinco de 2 ml e uma de 5 ml, e de três ampolas de morfina de 1 ml cada.



A coordenação e a responsável técnica foram comunicadas, e a orientação foi registrar um boletim de ocorrência para formalizar os fatos e permitir a apuração do caso.

